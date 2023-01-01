Росія напередодні Нового року обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК

Напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК. Від обстрілу постраждав один з енергетичних об’єктів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", - пише пресслужба.
Внаслідок обстрілу обладнання зазнало пошкоджень. Зазначається, що це була 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві напередодні Нового року скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян.
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