Росія нападе на іншу країну, якщо Україна програє війну, - Дуда

Росія не може перемогти у війні проти України, оскільки в іншому випадку Кремль продовжить нападати вже на інші країни.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Глава польської держави на спільному брифінгу з президентом Італії Серджо Маттареллою зазначив, що зараз у світі почали звучати небезпечні заклики до якнайшвидшого закінчення війни та припинення допомоги Україні.
"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах Росії. Насправді він хоче, щоб Росія перемогла Україну", - наголосив Дуда.
За його словами, перевага РФ над Україною є очевидною і без належної допомоги наша країна не виграє війну. А перемога країни-агресора "буде лише першим кроком до поширення панування РФ у східній частині Європи".
"Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може перемогти у цій війні. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - додав Дуда.
Він уточнив, що у цьому питанні вони згодні з італійським колегою та займають "абсолютно однакову позицію".
Нагадаємо, раніше президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявляв, що США "заохочують війну в Україні" і закликав почати "говорити про мир".
Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, переговори з РФ можливі лише після повного виведення військ з окупованих територій.
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