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Росія намалювала МіГи на аеродромі Севастополя: аналіз супутникового знімка

Фото: Росія намалювала МіГи на аеродромі Севастополя (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи ймовірно намалювали графіті чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі Бельбек тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-розслідувача MT Anderson.

 

Як відзначив аналітик, на лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31. Увагу слід звернути саме на відсутність тіней.

На його думку, ймовірно, російські терористи використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію. 

 

Для чого Росія малює графіті винищувачів? 

Удари по російських військових об'єктах, у тому ж числі й аеродромах, є серйозною загрозою для російських терористів. 

Як пояснював "24 каналу" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, аби захистити власну авіацію окупанти використовують покришки або ж малюнки графіті тих самих літаків. Таким чином ворог намагається обманути застарілими методами сучасні технології та супутники.

"Тобто, супутник відзняв, як вони малюють, але вони думали, що зможуть когось у чомусь обманути", - розповів Юсов. 

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