Росія намагатиметься перехопити ініціативу у війні в наступні півроку, - ISW

Аналітики зазначають, що Росія не досягла своїх оперативних цілей за весь час війни: їм не вдалося захопити Київ, Луганську та Донецьку області, утримати Харківську область чи Херсон, а ракетний терор направлений на енергетичну інфраструктуру не деморалізував українське суспільство.

Однак, президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей, тому зараз, за думкою аналітиків, він змінює фундаментальні аспекти ведення війни.

Як змінився підхід росіян до війни

Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил

Російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання - це відхилення від початкового підходу Кремля, коли восени 2022 року на фронт відправлялись непідготовлені мобілізовані.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони та призначив начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем театру бойових дій.

Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни.

Основні переломні моменти у військових діях за 15 січня: