Россия попытается перехватить инициативу в войне в следующие полгода, - ISW

Аналитики отмечают, что Россия не достигла своих оперативных целей за все время войны: им не удалось захватить Киев, Луганскую и Донецкую области, удержать Харьковскую область или Херсон, а ракетный террор, направленный на энергетическую инфраструктуру, не деморализовал украинское общество.

Однако президент РФ Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас, по мнению аналитиков, он изменяет фундаментальные аспекты ведения войны.

Как изменился подход россиян к войне

Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил

Российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 года на фронт отправлялись неподготовленные мобилизованные.

Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.

Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим театром боевых действий.

Кремль усиливает оговорку русского информационного пространства для поддержки войны.

Основные переломные моменты в военных действиях за 15 января: