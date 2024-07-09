Россия пыталась заблокировать участие Украины в заседании Совбеза ООН, - Кулеба
Россия, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, пыталась заблокировать участие Украины в инициированном заседании в связи с массированной ракетной атакой 8 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.
"Когда мы запустили процесс проведения этого заседания, то первое, что пыталась сделать РФ, злоупотребляя своим правом председательства, пыталась заблокировать участие Украины в заседании по обстрелу Украины. Эта попытка говорит сама за себя. Мы ее успешно преодолели" , - рассказал Кулеба.
По его словам, заседание Совбеза ООН важно тем, чтобы "история "Охматдета" прозвучала очень мощно во всем мире". А также, чтобы "правительства всех стран услышали позиции, которые будут высказываться на заседании".
"Я не сомневаюсь, что РФ будет сегодня врать и рассказывать на Совбезе, что это не они, как всегда. И эту ложь важно также миру услышать, поскольку у Украины есть неопровержимые доказательства того, что это была именно РФ", - отметил министр.
Кулеба также добавил, что заседание Совбеза ООН поможет в мобилизации поддержки Украины и вопросе восстановления "Охматдета", и в других вопросах, в частности в контексте украинской формулы мира.
Заседание Совбеза ООН
Во вторник, 9 июля, Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, посвященное ракетной атаке в России по Украине 8 июля, в том числе удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Кроме Украины заседание призвали провести Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и Соединенные Штаты Америки.
Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетной атаки России.
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