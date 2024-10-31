Росія намагалася заблокувати конференцію щодо формули миру в Монреалі, - Сибіга

За його словами, конференція стала справді глобальною - починаючи від списку учасників, які представляли всі континенти, до обговорюваних на них питань та рішень.

Учасники детально обговорили контекст і ключові проблеми повернення українських дітей, військовополонених і цивільних осіб, поінформував міністр.

"Я радий, що ми домовилися з рядом партнерів про те, як прискорити цей процес", - сказав Сибіга.

При цьому він зазначив, що РФ намагалася заблокувати проведення заходу й "деструктивно діяла в низці столиць".

"Росія розглядає цю тему як велику небезпеку для себе через свою безкарність, і цей страх ґрунтується на трагічних цифрах і фактах, за якими стоять тисячі життів українців", - наголосив глава МЗС.

Сибіга також розповів, що Україна вже визволила з російського полону понад 3 тис. осіб у результаті 58 обмінів. При цьому 95% українських військовополонених піддавалися жорстоким тортурам.

Міністр додав, що у російському полоні перебувають близько тисячі журналістів, священників та тяжкопоранених.

На його думку, необхідно розробити "механізм для виправлення нинішньої міжнародної системи, змусити цю систему працювати належним чином, відповідно до викликів цієї війни".