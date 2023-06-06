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Росія намагалась завадити скликанню Радбезу ООН щодо підриву Каховської ГЕС, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія намагалась завадити скликанню Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься підрив дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія "намагалася вставити палиці в колеса" Україні щодо засідання Радбезу ООН.

"Росія почала імітувати, що це Україна начебто зруйнувала дамбу, і теж почали вимагати скликання Радбезу", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що Україні вдалось менш ніж за 24 години скликати засідання Ради Безпеки ООН.

"Той факт, що ми змогли скликати Радбез свідчить про те, що троє з постійних членів радбезу - США, Франція, Велика Британія, представники наших основних партнерів на нашому боці й підтримують нас у цій ситуації", - наголосив він.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали про День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації. Однак у МЗС України заявляли про намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Пізніше постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія також скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

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