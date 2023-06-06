Россия пыталась помешать созыву Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС, - Кулеба

По его словам, Россия "пыталась вставить палки в колеса" Украине по поводу заседания Совбеза ООН.

"Россия начала имитировать, что это Украина вроде бы разрушила дамбу, и тоже потребовали созыва Совбеза", - сказал министр.

Кулеба также отметил, что Украине удалось менее чем через 24 часа созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Тот факт, что мы смогли созвать Совбез свидетельствует о том, что трое из постоянных членов Совбеза - США, Франция, Великобритания, представители наших основных партнеров на нашей стороне и поддерживают нас в этой ситуации", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупанты напомнили о Дне русского языка. Подобная затея вызвала много критики в адрес Организации. Однако в МИД Украины заявляли о намерении созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Позже постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил о том, что Россия также созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.