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Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе: ЗСУ помстилися

Фото: Росія намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136" (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 9 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136". Він був сбитий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Близько 11.30 години ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними військових, об 11.00 в Миколаївській області ЗСУ збили російський літак, імовірно Су-25.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Нагадаємо, окупанти вдень 8 жовтня атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків та господарську споруду.

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Одеса