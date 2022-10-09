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Россия пыталась атаковать Одессу дроном-камикадзе: ВСУ отомстили

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 12:28
Россия пыталась атаковать Одессу дроном-камикадзе: ВСУ отомстили Фото: Россия пыталась атаковать Одессу дроном-камикадзе "Shahed-136" (иллюстрация/mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 9 октября, российские оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе "Shahed-136". Он был сбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Около 11.30 часов враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем", - говорится в сообщении.

Также, по данным военных, в 11:00 в Николаевской области ВСУ сбили российский самолет, предположительно Су-25.

Как сообщалось, в пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Напомним, оккупанты днем ​​8 октября атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственное сооружение.

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