Россия пыталась атаковать Одессу дроном-камикадзе: ВСУ отомстили
В воскресенье, 9 октября, российские оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе "Shahed-136". Он был сбит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
"Около 11.30 часов враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем", - говорится в сообщении.
Также, по данным военных, в 11:00 в Николаевской области ВСУ сбили российский самолет, предположительно Су-25.
Как сообщалось, в пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.
Напомним, оккупанты днем 8 октября атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе Shahed. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственное сооружение.
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