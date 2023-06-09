Росія намагається звинуватити Україну у підриві ГЕС. Розвідка викрила нову ІПСО

Розвідка отримала інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено нову ІПСО. Окупанти планували дискредитувати українське військове командування та державних діячів.

Росіяни підготували серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи. Заголовки таких матеріалів мають "клікбейтний" характер і містять звинувачення, зокрема на адресу президента України:

"Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"Вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником"";

"Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

У ГУР зазначають, що під кожним матеріалом росіяни публікуватимуть фейкові коментарі начебто від українців та іноземців. За даними розвідки, Росія витратила на ІПСО близько 6 млн доларів з можливістю подальшого збільшення бюджету.

Росія підірвала Каховську ГЕС

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали дамбу Каховську ГЕС, внаслідок чого вода затопила низку населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Росія намагалася звинуватити Україну у підриву, заявивши про нібито удар по дамбі. Проте сьогодні СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів. Вона свідчить, що російська диверсійна група підірвала Каховську ГЕС, але самі росіяни не розрахували масштаби наслідків.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що дамбу Каховської ГЕС підірвали за прямою вказівкою російського диктатора Володимира Путіна.

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