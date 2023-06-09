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Россия пытается обвинить Украину в подрыве ГЭС. Разведка разоблачила новую ИПСО

Фото: ГУР разоблачило очередную российскую ИПСО о Каховской ГЭС (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается переложить ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину. Поэтому оккупанты запустили очередную информационную спецоперацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка получила информацию о том, что российским агентством социального проектирования запущена новая ИПСО. Оккупанты планировали дискредитировать украинское военное командование и государственных деятелей.

Россияне подготовили серию провокационных материалов, которые, по плану авторов, должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса. Заголовки таких материалов носят "кликабельный" характер и содержат обвинения, в частности в адрес президента Украины:

  • "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
  • "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";
  • "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем"";
  • "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

В ГУР отмечают, что под каждым материалом россияне будут публиковать фейковые комментарии якобы от украинцев и иностранцев. По данным разведки, Россия потратила на ИПСО около 6 млн долларов с возможностью дальнейшего увеличения бюджета.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Российские оккупанты ночью 6 июня подорвали дамбу Каховскую ГЭС, в результате чего вода затопила ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Россия пыталась обвинить Украину в подрыве, заявив о якобы ударе по дамбе. Однако сегодня СБУ обнародовала перехват разговора оккупантов. Он свидетельствует, что российская диверсионная группа подорвала Каховскую ГЭС, но сами россияне не рассчитали масштабы последствий.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что дамбу Каховской ГЭС подорвали по прямому указанию российского диктатора Владимира Путина.

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