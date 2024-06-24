Росія намагається зірвати другий Саміт миру, - керівник ЦПД Коваленко

Про це заявив керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає РБК-Україна з посиланням на Freedom .

"У США Європі наголос іде на тему так званої нелегітимності президента Володимира Зеленського. Росіяни зараз масово намагаються просувати цю тему виключно для того, щоб зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на глобальний Південь — Близький Схід, Азія, Африка трошки менше", — сказав Коваленко.

Він зазначив, що на Близькому сході та в Азії Росія через свої ресурси просуває китайський "мирний" план.

"Він полягає в тому, щоб припиняти вогонь і сідати за стіл переговорів просто зараз, без виведення російських військ з окупованих територій. Зараз Росія через свої ресурси, зокрема в Китаї, навіть виступають певні спікери на телебаченні й в азійських країнах, вони просувають цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність нібито президента України, що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі", — зазначив керівник ЦПД при РНБО.

Крім того, участь у поширенні подібної інформації бере і російська служба зовнішньої розвідки. Вона працює над тим, щоб зменшити присутність африканських країн на другому Саміті миру і не допустили ту кількість держав, як на першій зустрічі.

"Завдання Росії — не допустити, щоб кількість країн була такою, як на першому Саміті світу, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. Росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні, і їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів", - резюмував Коваленко.