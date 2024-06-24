Россия пытается сорвать второй Саммит мира, - руководитель ЦПД Коваленко

Об этом заявил руководитель Центра противодействий дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает РБК-Украина со ссылкой на Freedom .

"В США Европе упор идет на тему так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского. Россияне сейчас массово пытаются продвигать эту тему исключительно для того, чтобы сорвать подготовку ко второму Саммиту мира. Ставка делается, конечно же, не на западную аудиторию, а на глобальный Юг — Ближний Восток, Азия, Африка немного меньше", - сказал Коваленко.

Он отметил, что на Ближнем Востоке и Азии Россия через свои ресурсы продвигает китайский "мирный" план.

"Он состоит в том, чтобы прекращать огонь и садиться за стол переговоров прямо сейчас, без вывода российских войск с оккупированных территорий. Сейчас Россия из-за своих ресурсов, в частности в Китае, даже выступают определенные спикеры на телевидении и в азиатских странах, они продвигают этот китайский план. Также они продвигают историю о нелегитимности якобы президента Украины, что на второй саммит ехать не нужно, потому что власть нелегитимна. Мол, надо говорить в другом формате", - отметил руководитель ЦПД при СНБО.

Кроме того, участие в распространении подобной информации берет и российская служба внешней разведки. Она работает над тем, чтобы уменьшить присутствие африканских стран на втором саммите мира и не допустить то количество государств, как на первой встрече.

"Задача России — не допустить, чтобы количество стран было таким, как на первом Саммите мира, когда было более 90 стран и восемь международных организаций. Россия хочет сделать все, чтобы этот саммит просто не состоялся, потому что так или иначе сейчас стоит условие, чтобы они там присутствовали, и им выдвигается ультиматум определенных действий при поддержке международных партнеров", - резюмировал Коваленко.