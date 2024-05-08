"Незаявлений співробітник військової розвідки". Британія висилає російського дипломата

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії ухвалило рішення вислати з країни російського аташе з питань оборони.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, висилка дипломата пов'язана з "нерозважливою і небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі".

"Я можу сказати Палаті громад, що ми вишлемо російського аташе з оборони, який є незаявленим співробітником військової розвідки", - заявив міністр.

Він також додав, що Британія позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості, що належать Росії у Великій Британії, включно з Seacocks House. Крім цього дипломатичного статусу позбудеться об'єкт РФ у Сассексі, а також торговельний і оборонний відділ у Хайгейті. Міністр зазначив, що нерухомість використовували в розвідувальних цілях.

"Ми запроваджуємо нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включно з обмеженням терміну перебування російських дипломатів у Великій Британії. Наше послання Росії зрозуміле: припиніть цю незаконну війну. Виведіть свої війська з України. Припиніть цю шкідливу діяльність", - підкреслив Клеверлі.