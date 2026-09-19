Росія намагається втрутитися у вибори у США: NYT дізналося оцінки американської розвідки

За даними видання, американські розвідувальні служби та експерти з питань безпеки надають особливої уваги тому, як Москва може використовувати цифрові інструменти для впливу на американських виборців.

Як відомо, Росія вже неодноразово проводила кампанію впливу під час виборів у США. Зокрема, американські спецслужби раніше заявляли про російські операції, спрямовані на поширення дезінформації та вплив на громадську думку.

Нині також відслідковуються спроби Кремля вплинути на виборчий процес у США, запланований на листопад.

Спроби РФ вплинути на вибори

Дослідники у Європі та Сполучених Штатах, які відстежують російські дезінформаційні кампанії, нещодавно помітили ознаки російської активності.

Минулого тижня мережа, раніше пов'язана із кремлівськими тролями, двома окремими хвилями опублікувала серію відео на X та BlueSky, які були зроблені за допомогою штучного інтелекту.

У контенті були безпідставні заяви проти демократів, які балотуються до Сенату. У публікаціях містилися нападки на кандидатів, використовуючи теми, на які президент США Дональд Трамп та Республіканська партія покладалися на дискредитацію демократів.

Зокрема, звинувачення у корупції, антисемітизмі та підтримці прав геїв та трансгендерів.

Ці публікації містили хибні або необґрунтовані твердження у відео, створені таким чином, щоб виглядати так, ніби вони належать відомим організаціям новин, включаючи CNN, BBC і The New York Times.

Іран та Китай також намагаються втрутитися у вибори

Крім РФ, подібні інструменти у своїх впливових кампаніях використовують також Китай та Іран.

Ще під час президентських виборів 2020 року Іран намагався поширювати пропаганду, яка підриває авторитет лідера США Дональда Трампа.

Наразі чиновники заявили, що цілком обґрунтовано очікувати, що режим знову зробить це.

Наприклад, минулого місяця Meta опублікувала звіт, в якому висвітлювала невелику мережу акаунтів у Facebook та Instagram, що походять з Ірану та зосереджені на політиці США.

Контент мережі, частину якого було згенеровано за допомогою штучного інтелекту, містив "антиреспубліканські погляди".

Китай теж хоче впливати

Пекін, зазначає видання, також має намір вплинути на вибори, проте активність із КНР найнижча порівняно з Росією та Іраном.

"Загалом Китай обережніший, щоб уникнути викриття, тоді як Росія та Іран, як кажуть нинішні та колишні чиновники США, менш стурбовані тим, що їх викриють", - йдеться у статті NYT.

Загалом перед виборами в США американські чиновники побоюються, що розвиток штучного інтелекту зробить іноземне втручання швидшим та дешевшим.

При цьому масштаби та конкретні цілі майбутніх операцій залежатимуть від інструментів, які використовують іноземні держави.