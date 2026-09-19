RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия пытается вмешаться в выборы в США: NYT узнало оценки американской разведки

04:10 19.09.2026 Сб
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: избиратели в США (Getty Images)

Россия готовится к новым попыткам повлиять на избирательные процессы в США, используя дезинформацию и современные технологии. При этом помимо РФ повлиять на выборы хотят и Иран с Китаем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет The New York Times.

По данным издания, американские разведывательные службы и эксперты по вопросам безопасности уделяют особое внимание тому, как Москва может использовать цифровые инструменты для воздействия на американских избирателей.

Как известно, Россия уже неоднократно проводила кампании влияния во время выборов в США. В частности, американские спецслужбы ранее заявляли о российских операциях, направленных на распространение дезинформации и воздействие на общественное мнение.

Нынче также отслеживаются попытки Кремля повлиять на избирательный процесс в США, запланированный на ноябрь.

Попытки РФ повлиять на выборы

Исследователи в Европе и Соединенных Штатах, отслеживающие российские дезинформационные кампании, недавно заметили признаки российской активности.

На прошлой неделе сеть, ранее связанная с кремлевскими троллями, двумя отдельными волнами опубликовала серию видео на X и BlueSky, которые были сделаны с помощью ИИ. В контенте были безосновательные заявления против демократов, баллотирующихся в Сенат.

В публикациях содержались нападки на кандидатов, используя темы, на которые президент США Дональд Трамп и Республиканская партия возлагались на дискредитацию демократов, в частности обвинения в коррупции, антисемитизме и поддержке прав геев и трансгендеров.

Эти публикации содержали ложные или необоснованные утверждения в видео, созданные таким образом, чтобы выглядеть так, будто они принадлежат известным новостным организациям, включая CNN, BBC и The New York Times.

Иран и Китай также пытаются вмешаться в выборы

Помимо РФ, подобные инструменты в своих кампаниях влияния используют также Китай и Иран.

Еще во время президентских выборов в 2020 году Иран пытался распространять пропаганду, подрывающую авторитет лидера США Дональда Трампа.

Сейчас чиновники заявили, что вполне обоснованно ожидать, что режим снова сделает это.

К примеру, в прошлом месяце Meta опубликовала отчет, в котором освещала небольшую сеть аккаунтов в Facebook и Instagram, происходящих из Ирана и сосредоточенных на политике США.

Контент сети, часть которого была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, содержал "антиреспубликанские взгляды".

Китай также хочет влиять

Пекин, отмечает издания, также намерен повлиять на выборы, однако активность из КНР самая низкая по сравнению с Россией и Ираном.

"В целом Китай осторожнее, чтобы избежать разоблачения, тогда как Россия и Иран, как говорят нынешние и бывшие чиновники США, менее обеспокоены тем, что их разоблачат", - говорится в статье NYT.

В целом перед выборами в США американские чиновники опасаются, что развитие искусственного интеллекта сделает иностранное вмешательство более быстрым и дешевым.

При этом масштабы и конкретные цели будущих операций будут зависеть от инструментов, которые используют иностранные государства.

Напомним, согласно последним исследованиям, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня.

В то же время, позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВыборы в США