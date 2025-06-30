Росія намагається відновити експорт скрапленого газу, зірваний санкціями, - Bloomberg

Росія намагається відновити експорт із заводу Arctic LNG 2, який простоював із жовтня через американські санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Росія знову намагається розширити експорт скрапленого природного газу після того, як санкції США заморозили поставки у 2024 році. Судно Iris стало першим танкером, який пришвартувався і залишив завод Arctic LNG 2 з жовтня минулого року, за даними супутників і систем відстеження суден.
Проєкт Arctic LNG 2 мав стати ключовим елементом плану Москви потроїти експорт СПГ до 2030 року. Однак через санкції і відсутність покупців він був припинений, а потужності простоювали.
Росія нарощує "тіньовий" флот, щоб відновити поставки. За даними Bloomberg, до обслуговування Arctic LNG 2 залучено щонайменше 13 суден, включно з танкерами льодового класу і суднами, що змінили управління для приховування власників.
Серед них - чотири судна льодового класу, три звичайні СПГ-танкери в Баренцевому морі, два перебувають на ремонті в Китаї, одне поруч із плавучим сховищем на Далекому Сході РФ і два біля Фінської затоки. Ці судна потенційно можуть використовуватися для обходу санкцій і доставки СПГ в Азію.
Із серпня до жовтня 2024 року було завантажено вісім партій СПГ, однак їх не доставили закордонним клієнтам. Газ було перевезено на плавучі сховища в Баренцевому морі та на Далекому Сході.
У травні 2025 року повідомлялося, що перший російський льодовий СПГ-танкер може бути введено в дію в другому півріччі, якщо пройде всі випробування. Це може посилити можливості РФ з експорту через Арктику влітку.
Поки неясно, чи зможе Росія знайти покупців. Американська адміністрація Джо Байдена активно вводила санкції проти суден і компаній, пов'язаних з Arctic LNG 2. При цьому залишається питання - чи буде адміністрація Дональда Трампа настільки ж жорсткою.
За словами аналітиків, найбільший шанс на збут на китайському ринку, хоча попит у Китаї знижується вже вісім місяців. Представники Arctic LNG 2 протягом року відвідували Індію і Китай у пошуках клієнтів, але інформація про укладені угоди відсутня.
Танкер Iris, який пішов з Arctic LNG 2, прямує в порт Мурманськ. Поки неясно, чи був він завантажений: осадка судна не змінилася, що може означати порожній рейс. Можливо, судно братиме участь у перевантаженні газу на інше судно або в плавуче сховище.
Якщо завод відновить масштабну роботу, це створить тиск на світові ціни на газ. Однак, як зазначають аналітики, без стабільного експорту резервуари на Arctic LNG 2 швидко заповняться - саме брак місця став однією з причин зупинки 2024 року.
Аналітики та колишні дипломати закликають посилити тиск на енергетичні доходи РФ. За словами Джеффрі Пайєтта, одного з авторів санкцій проти Arctic LNG 2, зараз критично важливо не допустити розширення експорту, особливо на тлі заяв ЄС про відмову від російського газу.
Раніше Пайєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.
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