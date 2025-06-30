Россия пытается восстановить экспорт сжиженного газа, сорванный санкциями, - Bloomberg

Россия делает новую попытку запустить экспорт СПГ

Россия снова пытается расширить экспорт сжиженного природного газа после того, как санкции США заморозили поставки в 2024 году. Судно Iris стало первым танкером, пришвартовавшимся и покинувшим завод Arctic LNG 2 с октября прошлого года, по данным спутников и систем отслеживания судов.

Проект Arctic LNG 2 должен был стать ключевым элементом плана Москвы утроить экспорт СПГ к 2030 году. Однако из-за санкций и отсутствия покупателей он был приостановлен, а мощности простаивали.

Ставка на теневой флот

Россия наращивает "теневой" флот, чтобы возобновить поставки. По данным Bloomberg, к обслуживанию Arctic LNG 2 привлечены как минимум 13 судов, включая танкеры ледового класса и суда, сменившие управление для сокрытия владельцев.



Среди них - четыре судна ледового класса, три обычных СПГ-танкера в Баренцевом море, два находятся на ремонте в Китае, одно рядом с плавучим хранилищем на Дальнем Востоке РФ и два у Финского залива. Эти суда потенциально могут использоваться для обхода санкций и доставки СПГ в Азию.

Шансы найти покупателей

С августа по октябрь 2024 года было загружено восемь партий СПГ, однако они не были доставлены зарубежным клиентам. Газ был перевезен на плавучие хранилища в Баренцевом море и на Дальнем Востоке.

В мае 2025 года сообщалось, что первый российский ледовый СПГ-танкер может быть введен в строй во втором полугодии, если пройдет все испытания. Это может усилить возможности РФ по экспорту через Арктику летом.

Ищут клиентов в Азии

Пока неясно, сможет ли Россия найти покупателей. Американская администрация Джо Байдена активно вводила санкции против судов и компаний, связанных с Arctic LNG 2. При этом остается вопрос - будет ли администрация Дональда Трампа столь же жесткой.

По словам аналитиков, наибольший шанс на сбыт на китайском рынке, хотя спрос в Китае снижается уже восемь месяцев. Представители Arctic LNG 2 в течение года посещали Индию и Китай в поисках клиентов, но информация о заключенных сделках отсутствует.

Риски и давление Запада

Танкер Iris, который ушел из Arctic LNG 2, направляется в порт Мурманск. Пока неясно, был ли он загружен: осадка судна не изменилась, что может означать пустой рейс. Возможно, судно будет участвовать в перегрузке газа на другое судно или в плавучее хранилище.

Если завод возобновит масштабную работу, это создаст давление на мировые цены на газ. Однако, как отмечают аналитики, без стабильного экспорта резервуары на Arctic LNG 2 быстро заполнятся - именно нехватка места стала одной из причин остановки в 2024 году.

Аналитики и бывшие дипломаты призывают усилить давление на энергетические доходы РФ. По словам Джеффри Пайетта, одного из авторов санкций против Arctic LNG 2, сейчас критически важно не допустить расширения экспорта, особенно на фоне заявлений ЕС об отказе от российского газа.