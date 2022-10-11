Росія намагається утримати захоплені позиції, а ЗСУ відбили низку атак, - Генштаб

"Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках, з них - 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів", - пише пресслужба Генерального штабу.

Загалом, внаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

"Також, окупанти не полишають спроб утримати тимчасово захоплені території, обстрілюють позиції наших військ, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони, намагаються вести наступальні дії на окремих напрямках", - додає Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Білорусь продовжує надавати Росії підтримку у війні. Йдеться про можливості використовувати повітряний простір й аеродромну мережу для завдання ударів по Україні.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області; на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка;

– з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка; на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка.

противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка. на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне. на Південнобузькому напрямку противник посилив обстріли з танків та артилерії різних типів. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка, Давидів Брід та Нова Кам’янка.

За минулу добу наші герої відбили атаки ворога в районах населених пунктів:

Бахмут;

Бахмутське;

Майорськ;

Соледар;

Первомайське.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області, наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня, в районі населеного пункту Берислав, було уражено ангар з військовою технікою противника, втрати уточнюються", - додає пресслужба.

Також відомо, що окупанти рекомендують викладачам вишів Херсону, які співпрацюють з Росією, переїжджати до Криму. У разі ж ускладнення ситуації на території півострова, окупаційна влада підготувала план щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять службу на зазначеній території.

"У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів", - пише Генштаб.

У Луганській області окупанти під виглядом пошуку українських диверсантів розшукують дезертирів.

Досягнення наших героїв

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів. Було підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Також було збито ворожий Су-25.

"Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами", - додає пресслужба.