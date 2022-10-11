Россия пытается удержать захваченные позиции, а ВСУ отразили ряд атак, - Генштаб

Российские солдаты пытаются удержать захваченные позиции во время украинского контрнаступления. Тем временем наши герои отбили ряд вражеских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара, осуществили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 73 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны на разных направлениях, из них - 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов", - пишет пресс-служба Генерального штаба.
В общем, в результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.
"Также, оккупанты не оставляют попыток удержать временно захваченные территории, обстреливают позиции наших войск, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий подразделений Сил обороны, пытаются вести наступательные действия на отдельных направлениях", - добавляет Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Беларусь продолжает оказывать России поддержку в войне. Речь идет о возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения ударов по Украине.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
За минувшие сутки наши герои отбили атаки врага в районах населенных пунктов:
"Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области, наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются", - добавляет пресс-служба.
Также известно, что оккупанты рекомендуют преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с Россией, переезжать в Крым. В случае же осложнения ситуации на территории полуострова, оккупационные власти подготовили план по эвакуации семей представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на указанной территории.
"В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержание членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов", - пишет Генштаб.
В Луганской области оккупанты под видом поиска украинских диверсантов разыскивают дезертиров.
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов. Было подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Также был сбит вражеский Су-25.
"Ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что несмотря на создание совместного развертывания войск на территории Беларуси, согласно оценке ISW, Лукашенко не решится на открытое вторжение.
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