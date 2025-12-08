Росія намагається створити на фронті три плацдарми: експерт пояснив план ворога

На Донеччині росіяни намагаються сформувати три плацдарми для захоплення стратегічних населених пунктів, але поки їхні плани не реалізовані. Під контролем ЗСУ залишаються чотири великі міста.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Як нагадав експерт, сьогодні під контролем ЗСУ перебувають чотири великі населені пункти на Донеччині, які формують загальну агломерацію - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка.

За словами Селезньова, під час своєї весняно-літньої наступальної кампанії росіяни намагалися зайняти ці пункти, для чого сформували три плацдарми. Південний - район Покровська, Мирнограда і Торецька, східний - район Часового Яру і північно-східний - район Сіверська і Лиману.

Поки що росіянам, як наголосив експерт, не вдалося реалізувати свої плани щодо жодного з перерахованих вище плацдармів.

Покровськ не захоплений, у Часовому Яру українські сили оборони тримають під контролем частину міста. Ситуація загострилася на Лиманському і Північному напрямках, але її вдалося стабілізувати.

"Але поки що триває оборонна операція в районі Покровська та Мирнограда на південь від Слов'янсько-Краматорської агломерації, так само не сформовані ударні плацдарми. Чи дотисне ворог? Ну, я думаю, що маємо бути раціональними. Швидше за все, дотисне", - каже Селезньов.