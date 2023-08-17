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Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану, - WP

Фото: Іран допомагає Росії створити тисячі дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Витік секретних документів показує, що Москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників, які вона може використовувати для нанесення ударів по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Збірка "Шахедів" в Росії

Нагадаємо, раніше британська розвідка оприлюднила дані про те, що Росія вже почала застосовувати безпілотники "Шахед" власного виробництва.

При цьому Іран ще з вересня 2022 року постачає необхідні комплектуючі для збирання БПЛА.

Також у червні координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мали б збудувати до кінця наступного року.

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