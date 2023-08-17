Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану, - WP

Витік секретних документів показує, що Москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників, які вона може використовувати для нанесення ударів по українських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Нагадаємо, раніше британська розвідка оприлюднила дані про те, що Росія вже почала застосовувати безпілотники "Шахед" власного виробництва.
При цьому Іран ще з вересня 2022 року постачає необхідні комплектуючі для збирання БПЛА.
Також у червні координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мали б збудувати до кінця наступного року.
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