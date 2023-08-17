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Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана, - WP

Фото: Иран помогает России создать тысячи дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Утечка секретных документов показывает, что Москва с помощью Ирана продвигается к своей цели массового производства беспилотников, которые она может использовать для нанесения ударов по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сборник "Шахедов" в России

Напомним, ранее британская разведка обнародовала данные о том, что Россия уже начала применять беспилотники "Шахед" собственного производства.

При этом Иран еще с сентября 2022 года поставляет необходимые комплектующие для сбора БПЛА.

Также в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны были построить до конца следующего года.

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