Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана, - WP

Сборник "Шахедов" в России

Напомним, ранее британская разведка обнародовала данные о том, что Россия уже начала применять беспилотники "Шахед" собственного производства.

При этом Иран еще с сентября 2022 года поставляет необходимые комплектующие для сбора БПЛА.

Также в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны были построить до конца следующего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.