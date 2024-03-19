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Росія намагається спалити до руїн прикордонні села Сумської області, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за допомогою постійних обстрілів хочуть спалити до руїн села Сумської області, які знаходяться біля кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що російські окупанти постійно роблять спроби завести свої диверсійно-розвідувальні групи на територію Сумської області, обстрілюють та б'ють по її території.

"Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Тільки з початку цього березня і до сьогодні російська авіація скинула тільки на громади Сумської області вже майже 200 керованих бомб. Прямо по селах, містах, цивільній інфраструктурі", - додав президент.

Він нагадав, що зараз очевидною є необхідність посилити протиповітряну оборону України, щоб унеможливити такий терор. Це потрібно зробити у Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та у південних регіонах.

"Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були більшими у захисті життя - не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб Patriot та все інше реально працювало для порятунку життів людей", - наголосив Зеленський.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, кілька днів тому начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів про те, що у трьох громадах регіону хочуть запровадити обов'язкову евакуацію дітей.

За кілька днів до цього Артюх розповідав, що за два дні на Сумщині було зафіксовано "піврічну норму" обстрілів.

На цьому тлі із прикордонних громад почали масово виїжджати мешканці.

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