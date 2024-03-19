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Россия пытается сжечь до руин приграничные села Сумской области, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты при помощи постоянных обстрелов хотят сжечь до руин села Сумской области, которые находятся возле границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что российские оккупанты постоянно совершают попытки завести свои диверсионно-разведывательные группы на территорию Сумской области, обстреливают и бьют по ее территории. 

"Наши пограничные села русская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта и по сегодняшний день российская авиация сбросила только на общины Сумской области уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, по городам, по гражданской инфраструктуре", - добавил президент. 

Он напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор. Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в южных регионах. 

"Важно, чтобы большие страны, имеющие необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни - не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы Patriot и все остальное реально работало для спасения жизней людей", - подчеркнул Зеленский. 

Обстрелы Сумской области 

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов

На этом фоне из приграничных общин начали массово выезжать жители.

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