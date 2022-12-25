Росія намагається просувати через Захід наратив про мирні переговори: що відомо

Цього тижня кремлівська пропаганда намагалась через іноземних спікерів та медіа просувати проросійський наратив про "необхідність мирних переговорів з Росією на умовах країни-агресора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації в Facebook.

Так, днями у виданні The American Conservative полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор заявив, що єдиним рішенням українського конфлікту є "мирні переговори та визнання законних інтересів безпеки Росії в регіоні".

За даними ЦПД, російські Telegram-канали з посиланням на американське видання Politico, стверджували, що офіційні особи США прагнуть завершення конфлікту дипломатичним шляхом, адже, за їх словами, підтримка війни не може тривати вічно.

В Центрі також додали, що росіяни активно поширювали мережею опитування в болгарському виданні "Факти" щодо того, наскільки є перспективною ідея провести переговори для встановлення миру в Україні, та додали до нього фейкові коментарі від звичайних болгар, які вважають, що українці мають зупинити супротив російській агресії.