Россия пытается продвигать через Запад нарратив о мирных переговорах: что известно

На этой неделе кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа продвигать пророссийский нарратив о "необходимости мирных переговоров с Россией на условиях страны-агрессора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.
Так, на днях в издании The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственным решением украинского конфликта являются "мирные переговоры и признание законных интересов безопасности России в регионе".
По данным ЦПД, российские Telegram-каналы со ссылкой на американское издание Politico утверждали, что официальные лица США стремятся к завершению конфликта дипломатическим путем, ведь, по их словам, поддержка войны не может продолжаться вечно.
В Центре также добавили, что россияне активно распространяли по сети опрос в болгарском издании "Факты" по поводу того, насколько перспективна идея провести переговоры для установления мира в Украине, и добавили к нему фейковые комментарии от обычных болгар, которые считают, что украинцы должны остановить сопротивление российской агрессии.
Напомним, Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что российские пропагандисты запустили новый фейк после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Якобы последний заявил о готовности Украины к "диалогу о мире".
Также РБК-Украина сообщало, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг резкой критике "мирные" инициативы России после обстрела Херсона.
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