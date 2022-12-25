Россия пытается продвигать через Запад нарратив о мирных переговорах: что известно

На этой неделе кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа продвигать пророссийский нарратив о "необходимости мирных переговоров с Россией на условиях страны-агрессора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.

Так, на днях в издании The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственным решением украинского конфликта являются "мирные переговоры и признание законных интересов безопасности России в регионе".

По данным ЦПД, российские Telegram-каналы со ссылкой на американское издание Politico утверждали, что официальные лица США стремятся к завершению конфликта дипломатическим путем, ведь, по их словам, поддержка войны не может продолжаться вечно.

В Центре также добавили, что россияне активно распространяли по сети опрос в болгарском издании "Факты" по поводу того, насколько перспективна идея провести переговоры для установления мира в Украине, и добавили к нему фейковые комментарии от обычных болгар, которые считают, что украинцы должны остановить сопротивление российской агрессии.