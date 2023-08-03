ua en ru
Чт, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського, - Генштаб

Новость на русском →
Четвер 03 серпня 2023 08:45
Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Минулої доби російські війська намагалися повернути втрачені позиції біля Старомайорського та Урожайного, а також біля Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Однак їхні спроби були невдалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральних частинах Мар'їнки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне - Благодатне та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - розповів Ковальчук.

Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського, - Генштаб

Росіяни намагалися відновити втрачені положення на напрямку Урожайне - Благодатне та західніше Старомайорського (deepstatemap.live)

Водночас російські окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовують резерви.

Також ЗСУ стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - додав речник Генштабу.

Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського, - Генштаб Росіяни намагалися відновити втрачені положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Зокрема, ЗСУ просуваються під Бахмутом, а біля Кліщіївки йдуть позиційні бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи