Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського, - Генштаб

Минулої доби російські війська намагалися повернути втрачені позиції біля Старомайорського та Урожайного, а також біля Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Однак їхні спроби були невдалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральних частинах Мар'їнки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне - Благодатне та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - розповів Ковальчук.

Росіяни намагалися відновити втрачені положення на напрямку Урожайне - Благодатне та західніше Старомайорського (deepstatemap.live)

Водночас російські окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовують резерви.

Також ЗСУ стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки. Важкі бої тривають", - додав речник Генштабу.

Росіяни намагалися відновити втрачені положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Зокрема, ЗСУ просуваються під Бахмутом, а біля Кліщіївки йдуть позиційні бої.