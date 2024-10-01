Росія намагається посилити економічну співпрацю з Іраном, - ISW

У понеділок, 30 вересня, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Ірану. Метою візиту є поглиблення економічної співпраці між державами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та висловив очікування, що Росія й Іран підпишуть очікувану всеосяжну угоду про стратегічне співробітництво на майбутньому саміті організації БРІКС, запланованому на 22-24 жовтня у Казані (Татарстан).
Глава російського уряду також зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Реза Арефом, щоб обговорити можливості для російських інвестицій у "різні сфери" в Ірані. Також Мішустін зустрівся з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.
За словами посла Ірану в Росії Казема Джалалі, візит Мішустіна до Ірану буде особливо зосереджений на розвитку торговельно-економічних зв'язків між двома країнами.
Російські й іранські офіційні особи, скоріш за все, розглядають розширене економічне та фінансове співробітництво, як необхідний компонент загальних інтенсифікацій у російсько-іранських відносинах.
Іран є одним з союзників Росії та надає режиму Володимира Путіна військову підтримку. Зокрема, Тегеран ще у 2022 році передав Москві дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни майже щодня атакують Україну. Також іранські спеціалісти налагодили виробництво дронів на теренах РФ.
Минулого тижня президент США Джо Байден закликав припинити співпрацю Росії з Іраном, а також Китаєм і КНДР задля встановлення миру в Україні.
На початку вересня Тегеран передав Москві велику партію балістичних ракет. У відповідь США запровадили санкції проти близькосхідної країни.
Згодом президент Ірану заявив, що його країна начебто не схвалювала російську агресію проти України. Таким чином він намагається послабити американські санкції.
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