Росія намагається посилити економічну співпрацю з Іраном, - ISW

Зокрема, Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та висловив очікування, що Росія й Іран підпишуть очікувану всеосяжну угоду про стратегічне співробітництво на майбутньому саміті організації БРІКС, запланованому на 22-24 жовтня у Казані (Татарстан).

Глава російського уряду також зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Реза Арефом, щоб обговорити можливості для російських інвестицій у "різні сфери" в Ірані. Також Мішустін зустрівся з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.

За словами посла Ірану в Росії Казема Джалалі, візит Мішустіна до Ірану буде особливо зосереджений на розвитку торговельно-економічних зв'язків між двома країнами.

Російські й іранські офіційні особи, скоріш за все, розглядають розширене економічне та фінансове співробітництво, як необхідний компонент загальних інтенсифікацій у російсько-іранських відносинах.