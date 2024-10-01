Россия пытается усилить экономическое сотрудничество с Ираном, - ISW

В частности, Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и выразил ожидания, что Россия и Иран подпишут ожидаемое всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите организации БРИКС, запланированном на 22-24 октября в Казани (Татарстан).

Глава российского правительства также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, чтобы обсудить возможности для российских инвестиций в "различные сферы" в Иране. Также Мишустин встретился с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом.

По словам посла Ирана в России Казема Джалали, визит Мишустина в Иран будет особенно сосредоточен на развитии торгово-экономических связей между двумя странами.

Российские и иранские официальные лица, скорее всего, рассматривают расширенное экономическое и финансовое сотрудничество, как необходимый компонент общих интенсификаций в российско-иранских отношениях.