Росія намагається передати Запорізьку АЕС "Росатому", - глава "Енергоатому"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Заява Котіна прозвучала після того, як окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова й із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, російські військові намагаються змусити український персонал підписати угоди для роботи в "Росатомі".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпня російські військові також затримали двох працівників ЗАЕС після чого їх звинуватили у співпраці із ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.