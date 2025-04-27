Росія намагається обдурити Америку і надалі затягувати війну, - Зеленський

Росіяни багато говорять про готовність до припинення вогню, але насправді лише обманюють США та увесь світ, посилюючи атаки й намагаючись затягнути війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується, - розповів Зеленський.
Президент додав, що Росія, попри свої заяви, після Великодня відновила звичну для себе штурмову активність, і ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.
"І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ - обдурити Америку та інших - і надалі затягувати цю війну", - додав глава держави.
На його думку, потрібно посилювати тиск на РФ, щоб росіяни "пішли на всі кроки, на все, що необхідно, щоб зупинити війну".
"Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії", - наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що Україна ще 47 днів тому погодилася на американську пропозицію безумовного припинення вогню, а згодом запропонувала Росії припинити удари хоча б по цивільних об'єктах. Але на це окупанти відповідають "Шахедами", ракетами, артилерією та новими штурмами.
"Потрібна належна відповідь від світу - відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки – відчутні для Росії", - підкреслив президент.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп, який останніми неділями постійно заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хоче миру, зробив жорстку заяву про главу Кремля.
Президент США написав у соцмережі, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.
"У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше - через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!" - зазначив Трамп.
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