Россия пытается обмануть Америку и в дальнейшем затягивать войну, - Зеленский

Россияне много говорят о готовности к прекращению огня, но на самом деле лишь обманывают США и весь мир, усиливая атаки и пытаясь затянуть войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется, - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что Россия, несмотря на свои заявления, после Пасхи возобновила привычную для себя штурмовую активность, и ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться.
"И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну", - добавил глава государства.
По его мнению, нужно усиливать давление на РФ, чтобы россияне "пошли на все шаги, на все, что необходимо, чтобы остановить войну".
"Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит. Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что Украина еще 47 дней назад согласилась на американское предложение безусловного прекращения огня, а впоследствии предложила России прекратить удары хотя бы по гражданским объектам. Но на это оккупанты отвечают "Шахедами", ракетами, артиллерией и новыми штурмами.
"Нужен надлежащий ответ от мира - ответ новыми санкциями и еще большим давлением. Конечно, именно Америка может сделать наиболее ощутимые шаги - ощутимые для России", - подчеркнул президент.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп, который в последние недели постоянно заявлял, что российский диктатор Владимир Путин хочет мира, сделал жесткое заявление о главе Кремля.
Президент США написал в соцсети, что у Путина не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни. В связи с этим возникает подозрение, что глава Кремля не хочет завершать войну, и с ним нужно обращаться иначе.
"У Путина не было ни одной причины за последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки. Это заставляет меня думать, что он, возможно, не хочет заканчивать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться иначе - через "банковские" или "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!" - отметил Трамп.
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