Росія намагається наступати на Донбасі, ЗСУ вдарили по скупченнях військ, - Генштаб

Повідомляється, що сьогодні росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. За попередньою інформацією, більше 60 з понад 70 ракет були збиті силами та засобами ППО.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. На даний момент немає ознак формування наступальних угруповань противника.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Бунякіне, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з мінометів та ствольної артилерії зазнали районів населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямах противник зайняв оборону. Обстріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське та Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка та Ведмеже в Донецькій області. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселовського та Стельмахівки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах противник намагається покращити тактичне становище, ведучи наступальні дії. Обстріляли 26 районів населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам'янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку противник зайняв оборону. Обстріляв райони Богоявленки, Вугледару та Золотої Ниви Донецької області. Наніс авіаудару неподалік Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів поряд із лінією зіткнення. Зокрема, міст Времівка та Новопіль Донецької області; Гуляйпільське, Білогір'я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом дня завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об'єкт росіян.