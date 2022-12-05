Россия пытается наступать на Донбассе, ВСУ ударили по скоплениям войск, - Генштаб

Сообщается, что сегодня россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. По предварительной информации, порядка 60 из более 70 ракет были сбиты силами и средствами ПВО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На данный момент нет признаков формирования наступательных группировок противника.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрилеча, Красное, Мороховец, Бугруватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник занял оборону. Обстрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Медвежье в Донецкой области. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опросное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении противник занял оборону. Обстрелял районы Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект россиян.