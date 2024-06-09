UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія намагається дискредитувати уряди, які підтримали дві революції в Україні, – ISW

Фото: Помаранчева революція на Майдані у Києві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Москва за допомогою кримінальних справ намагається дискредитувати прозахідні уряди України, які були прихильниками революцій у 2004 та 2014 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, мова йде про подію від 7 червня поточного року. Цього дня МВС Росії оголосило у розшук колишнього українського прем'єра та чинного народного депутата Юлію Тимошенко за кримінальною статтею.

Аналітики вважають, що оголошення у розшук Юлії Тимошенко, а також інших українських чиновників свідчить про спробу Росії дискредитувати прозахідні уряди України, які підтримали дві революції в країні.

"Раніше МВС Росії оголошувало в розшук інших чинних і колишніх українських політичних і військових чиновників. Ймовірно, Кремль намагається дискредитувати нинішній і попередні прозахідні українські уряди, які підтримали Помаранчеву революцію в 2004 році і Революцію гідності у 2014 році", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за словами генерального прокурора України Андрія Костіна, 90% українських військовополонених у Росії зазнають фізичних та моральних тортур.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "теорія перемоги" Путіна у війні проти України орієнтована на тривалу війну на виснаження. Такий висновок аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МайданВійна в УкраїніТимошенко