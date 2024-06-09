Росія намагається дискредитувати уряди, які підтримали дві революції в Україні, – ISW

Нагадаємо, що за словами генерального прокурора України Андрія Костіна, 90% українських військовополонених у Росії зазнають фізичних та моральних тортур.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що "теорія перемоги" Путіна у війні проти України орієнтована на тривалу війну на виснаження. Такий висновок аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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