Россия пытается дискредитировать правительства, которые поддержали две революции в Украине, – ISW

Напомним, что по словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, 90% украинских военнопленных в России подвергаются физическим и моральным пыткам.



Ранее РБК-Украина сообщало, что "теория победы" Путина в войне против Украины ориентирована на длительную войну на истощение. Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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