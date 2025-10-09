Росія намагається через старі угоди змусити США відмовитись від допомоги Україні, - ISW

Інститут вивчення війни виявив, що Кремль активізує свої зусилля з використання недіючих американо-російських договорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США поступок у питанні війни в Україні.

Повідомляється, що кроки Кремля щодо виходу з PMDA, ймовірно, мають на меті негайно запобігти продажу США ракет "Томагавк" Україні і є частиною тривалої кампанії рефлексивного контролю.