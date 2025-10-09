ua en ru
Росія намагається через старі угоди змусити США відмовитись від допомоги Україні, - ISW

Четвер 09 жовтня 2025 08:56
UA EN RU
Кремль активізував "гру на договорах"
Автор: Каріна Левицька

Кремль активізував спроби використати старі американо-російські договори про контроль над озброєннями, аби домогтися від США поступок у питанні війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Інституту вивчення війни.

Інститут вивчення війни виявив, що Кремль активізує свої зусилля з використання недіючих американо-російських договорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США поступок у питанні війни в Україні.

Повідомляється, що кроки Кремля щодо виходу з PMDA, ймовірно, мають на меті негайно запобігти продажу США ракет "Томагавк" Україні і є частиною тривалої кампанії рефлексивного контролю.

Передача Україні "Томагавків": що передувало

Зауважимо, що протягом кількох тижнів у ЗМІ активно обговорювали можливість передачі Україні ракет "Томагавк" від США. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ передав Вашингтону відповідні запити щодо озброєння, проте коментувати інформацію про ці ракети відмовився.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що питання постачання "Томагавків" Україні дійсно розглядається, але остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Російський диктатор Володимир Путін у відповідь заявив, що можливе застосування цих ракет по території Росії означатиме "новий етап ескалації" у відносинах із США.

Водночас він визнав, що удари українських сил такими ракетами завдадуть Росії значної шкоди.

Проте вже 7 жовтня президент Трамп заявив, що практично ухвалив рішення щодо передачі ракет "Томагавк" Україні.

