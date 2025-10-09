Россия пытается через старые соглашения заставить США отказаться от помощи Украине, - ISW

Кремль активизировал попытки использовать старые американо-российские договоры о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны против Украины.

Сообщается, что шаги Кремля по выходу из PMDA, вероятно, имеют целью немедленно предотвратить продажу США ракет "Томагавк" Украине и являются частью продолжающейся кампании рефлексивного контроля.

Институт изучения войны обнаружил, что Кремль активизирует свои усилия по использованию недействующих американо-российских договоров о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны в Украине.

Передача Украине "Томагавков": что предшествовало

Заметим, что в течение нескольких недель в СМИ активно обсуждали возможность передачи Украине ракет "Томагавк" от США. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев передал Вашингтону соответствующие запросы по вооружению, однако комментировать информацию об этих ракетах отказался.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос поставки "Томагавков" Украине действительно рассматривается, но окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Российский диктатор Владимир Путин в ответ заявил, что возможное применение этих ракет по территории России будет означать"новый этап эскалации" в отношениях с США.

В то же время он признал, что удары украинских сил такими ракетами нанесут России значительный ущерб.

Однако уже 7 октября президент Трамп заявил, что практически принял решение о передаче ракет "Томагавк" Украине.