Росія нам не потріба. Україна готова ризикнути й відновити експорт зерна, - Кулеба

Попри вихід Російської Федерації з "зернової угоди" та її погрози бити по цивільних кораблях, Україна готова ризикнути й відновити експорт зерна.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Time .

"Ми готові йти на будь-які ризики. Я думаю, що наше послання до світу дуже просте: Нам не потрібна Росія", - заявив Кулеба зауваживши, що ризики для цивільних кораблів повинні бути враховані у разі відновлення поставок, оскільки комерційне судно може бути затоплене російською ракетою або ж міною.

За словами міністра, в Анкарі й штаб-квартирі ООН також повинні відповісти на питання, чи готові вони взяти цей ризик на свої плечі. Україна, зі свого боку, не бажає ставити під загрозу чиєсь життя на власний розсуд, однак готова ризикнути відновити поставки.

"Якщо ви запитаєте нас, чи готові ви це перевірити? Ми готові. Але ми повинні взаємодіяти з іншими, щоб мінімізувати ризики", - додав Кулеба.

Як пише видання, востаннє, коли Росія вийшла з "зернової угоди", Україна оголосила про продовження поставок за підтримки Туреччини та ООН. Через декілька днів Росія відступила й приєдналась до угоди, що дозволило відновити експорт. Цього ж разу, як відзначив міністр закордонних справ України, позиція ворога може не змінитись так легко.

Для Росії, як пояснив Кулеба, повернення до угоди ймовірно не має жодних переваг. Тим часом світові ціни на пшеницю зросли на 9% після російських погроз та виходу з угоди.

"Розірвавши зернову угоду, вони вб'ють двох зайців одним пострілом. За всією цією дипломатичною димовою завісою росіяни просто намагаються заробити більше грошей", - заявив Кулеба додавши, що цей крок ставить під загрозу джерело надходжень для України й відкриває для Росії можливість продавати власне зерно за вищими цінами.

Росія вийшла зі "зернової угоди"

Після виходу з "зернової угоди" країна-окупант заявила, що нібито вважатиме залученими до війни усі країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів. Зокрема вона пообіцяла топити їх. Українське військове керівництво, зі свого боку, пригрозило аналогічними кроками проти Росії.