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Росія накопичувала мікросхеми для високоточних ракет ще до вторгнення в Україну, - NYT

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Росія, Субота 19 листопада 2022 03:43
Росія накопичувала мікросхеми для високоточних ракет ще до вторгнення в Україну, - NYT Фото: Росія декілька років готувала арсенал ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія вже декілька років накопичувала мікросхеми, які використовуються для виробництва високоточних ракет та почала готувати арсенал цієї зброї після 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

В публікації йдеться, що компания Janes, яка займається оборонною розвідкою, провела аналіз. Він свідчить про те, що Росія почала почала закуповувати мікросхеми та інші технології після погіршення відносин з Заходом в 2014 році, коли РФ незаконно анексувала Крим.

В аналізі йдеться, що скоріш за все, Росія почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" та інших ракет ще до повномасштабного вторгнення, але продовжує робити це і зараз.

"Ймовірно, вони виробляються, поки ми говоримо, оскільки економіка знаходиться на межі військового стану, а багато заводів, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, працюють у три зміни і навіть у вихідні", - йдеться в аналізі Janes.

Нагадаємо, вчора вранці 17 листопада Росія завдала нової серії масованих ударів по українських містах. Ворог запустив близько 18 ракет, шість із яких вдалося збити - чотири над Києвом і дві на півдні. Також росіяни запускали й іранські дрони.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада Росія завдала наймасовішого удару на енергетичну інфраструктуру країни. Зокрема, ворог ударив по житлових будинках столиці, внаслідок чого загинула жінка.

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