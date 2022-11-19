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Россия накапливала микросхемы для высокоточных ракет еще до вторжения в Украину, - NYT

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Россия, Суббота 19 ноября 2022 03:43
Россия накапливала микросхемы для высокоточных ракет еще до вторжения в Украину, - NYT Фото: Россия несколько лет готовила арсенал ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия уже несколько лет накапливала микросхемы, используемые для производства высокоточных ракет, и начала готовить арсенал этого оружия после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

В публикации говорится, что компания Janes, занимающаяся оборонной разведкой, провела анализ. Он свидетельствует о том, что Россия начала закупать микросхемы и другие технологии после ухудшения отношений с Западом в 2014 году, когда РФ незаконно аннексировала Крым.

В анализе говорится, что, скорее всего, Россия начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и других ракет еще до полномасштабного вторжения, но продолжает делать это и сейчас.

"Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже в выходные", - говорится в анализе Janes.

Напомним, вчера утром17 ноября Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам. Враг запустил около 18 ракет, шесть из которых удалось сбить – четыре над Киевом и две на юге. Также россияне запускали и иранские дроны.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Россия нанесла самый массовый удар на энергетическую инфраструктуру страны. В частности, враг ударил по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина.

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