Росія накопичує ракети для зриву наступу України, - Буданов

"Росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал", - сказав він.

Буданов підтвердив, що росіяни працюють, аби збільшити обсяги виробництва ракет. Українській розвідки відомо, скільки РФ виробляє ракет на місяць, але Буданов не розкрив деталі. За його словами, ці обсяги є для ворога недостатніми за масштабами їх атак.

"Повертаємось в історію. Перший ракетний удар - у залпі було біля 120 ракет. Удари пішли по понеділках, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів", - пояснив керівник ГУР.

Буданов зазначив, що Росія спустошила свій запас ракет, проте своєї цілі так і не досягла.

"Коли вони підійшли фактично до нулів, вони були змушені зупинитися. Це, до речі, один із аспектів, який неофіційно - офіційно пред'явили пану Суровікіну - що він привів ракетний арсенал Російської Федерації до нулів, коли його знімали", - додав розвідник.

Керівник розвідки вважає, що росіяни не будуть зберігати ракети до осені, а використовуватимуть їх для ударів по військових, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, у Генштабу ЗСУ повідомили, що Росія влітку збирається почати серійне виробництво ракет Х-50, щоб восени відновити ракетні атаки.

Проте у Повітряних силах ЗСУ наголосили, що РФ до осені не вдасться накопичити навіть третину свого колишнього запасу ракет.

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