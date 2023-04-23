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РФ до осені не зможе накопити навіть третину свого колишнього запасу ракет, - Ігнат

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Київ, Неділя 23 квітня 2023 11:42
РФ до осені не зможе накопити навіть третину свого колишнього запасу ракет, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія восени та взимку минулого року спустошила свої запаси ракети. До осені РФ, ймовірно, не зможе накопичити навіть третину свого колишнього запасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Восени і взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто", - заявив він.

Ігнат припустив, що Росія може звертатися за допомогою до інших країн, щоб отримати додаткові системи озброєння. Проте, на його думку, таким чином ворог не відновить свій довоєнний арсенал.

"Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - сказав речник.

Нагадаємо, у Генштабу ЗСУ повідомили, що Росія влітку збирається почати серійне виробництво ракет Х-50, щоб восени відновити ракетні атаки.

Детальні про те, що це за ракета - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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