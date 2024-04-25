Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо розміщення ядерної зброї в космосі

За цю резолюцію проголосувало 13 країн із 15. Росія виступила проти, а Китай утримався

Росія назвала цей захід політизованим і заявила, що він не зайшов досить далеко в забороні всіх видів зброї в космосі.

За словами ООН, резолюція закликала б усі країни не розробляти і не розміщувати ядерну зброю або іншу зброю масового знищення в космосі, заборонену міжнародним договором 1967 року, до якого входили США та Росія, та погодитися з необхідністю перевірки дотримання.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила після голосування, що за словами російського диктатора Володимира Путіна, Москва не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, але вето країни показує, що уряд може щось приховувати.

Пізніше Путін заявив, що Москва не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, заявивши, що країна лише розробила космічний потенціал, аналогічний американському.