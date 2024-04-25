За данную резолюцию проголосовало 13 стран из 15. Россия выступила против, а Китай воздержался

Россия назвала эту меру политизированной и заявила, что она не зашла достаточно далеко в запрете всех видов оружия в космосе.

По словам ООН, резолюция призвала бы все страны не разрабатывать и не размещать ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения в космосе, запрещенное международным договором 1967 года, в который входили США и Россия, и согласиться с необходимостью проверки соблюдения.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования, что по словам российского диктатор Владимир Путина, Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе, но вето страны показывает, что правительство может что-то скрывать.

Позже Путин заявил, что Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе, заявив, что страна лишь разработала космический потенциал, аналогичный американскому